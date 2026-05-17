Bugarska pobednica 70. Evrovizije

Pevačica Dara sa pesmom 'Bangaranga' osvojila je Stakleni mikrofon. Srbija završila na 17, a Hrvatska na 15. mestu. Pred sam kraj Izrael je vodio zahvaljujući glasovima publike, što su u sali ispratili burnim negodovanjem.

Dara iz Bugarske osvojila je Stakleni mikrofon i organizaciju sledeće Evrovizije nosi u Bugarsku

Bugarska predstavnica Dara sa pesmom „Bangaranga" pobednica je jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Evrovizije, koje je održano u subotu uveče u Beču.

Takmičili su se izvođači iz 25 zemalja, a pred sam kraj, Izrael je vodio zahvaljujući glasovima publike, što su u sali ispratili ispratila burnim negodovanjem.

Niška metal grupa Lavina koja je predstavljala Srbiju, osvojila je 17. mesto, a Hrvatska 15.

Nju je predstavljao bend Lelek sa pesmom „Andromeda".

Više zemalja bojkotovalo je takmičenje zbog učešća Izraela.

Gledali smo plesne pokrete koji prkose smrti, seksualno sugestivne rok himne i najduži ton u istoriji Evrovizije, a sada je na redu glasanje.

Velika Britanija, Belgija i Nemačka su dobili nula glasova od publike.

U finalu, svaka zemlja učesnica dobila je dve ocene: jednu od žirija muzičkih stručnjaka i jednu od obožavalaca.

Za takmičenje 2026. godine, publika je imala najviše 10 glasova koje mogu dati telefonom, SMS-om ili putem zvanične aplikacije Evrovizije.

Gledaoci su mogli da glasaju za onoliko različitih izvođača koliko žele, ali ne za svoju zemlju.

Svaka zemlja dodeljivala je 12 poena najpopularnijoj pesmi, dok je drugi izbor dobio 10, a ostali od osam do jedan.

Predstavnik Grčke Akialis izveo je pesmu 'Ferto'
Predstavnici Finske Linda Lampenius i Pete Parkonen su vodili na kladionicama
Dara iz Bugarske izvela je pesmu 'Bangaranga'
Austrijski predstavnici Kosmo tokom finalne večeri u Beču
Predstavnica Švedske
Alis, predstavnik Albanije
Lavina iz Niša nastupila je deveta u finalu

Šta je takmičenje za Pesmu Evrovizije?

Pesma Evrovizije je godišnje televizijsko takmičenje koje organizuje Evropska radiodifuzna unija (EBU).

Pesme moraju biti originalne i ne duže od tri minuta.

Ne smeju biti objavljene ili javno izvedene pre 1. septembra 2025. godine.

Glavni vokali su uživo, bez sinhronizacije ili automatskog podešavanja, a na sceni može biti najviše šest pevača i plesača.

Većina, ali ne svi učesnici Evrovizije su iz evropskih zemalja.

Izrael može da se takmiči jer je njegov nacionalni emiter Kan član EBU-a.

Australija je posle proslave 60. godišnjice takmičenja 2015. godine počela da se takmiči, ali ne može da bude domaćin Evrovizije ako pobedi.

Ko se takmičio u finalu

Veliko finale održano je u Viner Štathaleu u Beču u subotu, 16. maja.

Voditelji su bili televizijska zvezda Viktorija Svarovski i glumac Majkl Ostrovski.

Polufinala su održana nekoliko dana ranije.

U utorak su se kvalifikovale Belgija, Hrvatska, Finska, Grčka, Izrael, Litvanija, Moldavija, Poljska, Srbija i Švedska.

U četvrtak su im se pridružile Albanija, Australija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Malta, Rumunija, Ukrajina i Norveška.

Na Evroviziji pet zemalja ide u finale automatski - pobednik iz 2025. godine Austrija, plus Velika Britanija, Italija, Francuska i Nemačka.

Velikoj petorki je ove godine nedostajala Španija, koja je bojkotovala takmičenje zbog učešća Izraela.

Ko je predstavljao Srbiju i Hrvatsku

Niška metal grupa Lavina bila je predstavnica Srbije na ovom jubilarnom takmičenju.

Nastupali su sa pesmom „Kraj mene", koja je spoj metal zvuka i moćnih vokala, a scenski nastup je tome prilagođen - dark šminka i kostimi koji su često deo imidža takvih bendova.

Učešćem na Evroviziji hteli su da metal žanr približe široj publici i inspirišu kolege da se češće pojavljuju u mejnstrim medijima, rekli su u intervjuu Južnim vestima posle pobede na takmičenju u Beogradu.

„Jako bismo voleli da naš nastup dovede do svojevrsnog buđenja svesti šire publike o kvalitetima metal muzike, s obzirom na to da smatramo da je ovaj žanr u Srbiji nedovoljno zastupljen u medijima", rekao je frontmen benda Luka Aranđelović za Južne vesti.

Pesma nije pisana namenski za festival.

Članovi grupe Lavina u Beču

Dok je Srbija izabrala jači zvuk muškog benda, Hrvatsku je predstavila potpuno ženska etno pop grupa Lelek.

Njihova pesma „Andromeda" govori o identitetu, kolektivnom pamćenju, ženskom iskustvu i nasleđu koje se prenosi kroz generacije, pišu hrvatski mediji.

Tema pesme su žene katoličke veroispovesti s prostora Bosne i Hercegovine koje su se tetovirale kako bi se odbranile od ropstva i nasilnog prelaska na drugu veru, objasnile su članice benda.

„Ova pjesma je univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti.

„'Andromeda' u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra', objasnile su za 24sata.

U grčkoj mitologiji žena okovana lancima, osuđena na patnju zbog tuđih odluka - zove se Andromeda.

Lelek na sceni u Beču tokom prve polufinalne večeri

Bojkot Izraela

Tenzije oko učešća Izraela na Evroviziji su porasle poslednjih godina zbog rata u Gazi.

Španija, Irska, Holandija, Island i Slovenija odlučile su da ne učestvuju na takmičenju 2026. godine - najvećem bojkotu u 70-godišnjoj istoriji Evrovizije. Traže isti tretman kao za Rusiju koja se ne takmiči od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Izraelski takmičar na ovogodišnjem takmičenju Noam Betan rekao je za BBC da je bio iznenađen protestima koji su poremetili njegov polufinalni nastup.

Nekoliko ljudi je udaljeno iz publike, među njima i jedan sa natpisom „Slobodna Palestina“ na grudima - nakon što su se tokom pesme čuli uzvici „Zaustavite genocid“.

U finalu 2025. u Švajcarskoj, dva čoveka su pokušala da upadnu na binu i bace farbu na izraelsku takmičarku Juval Rafael.

Zaustavili su ih članovi ekipe, a kasnije su uhapšeni.

Međutim, problem nije samo rat u Gazi i činjenica da je Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu izdao nalog za hapšenje za nekoliko visokih zvaničnika Izraela, među njima i premijera Benjamina Netanjahua.

Više zemalja je izrazilo zabrinutost zbog toga što je Rafael osvojila prvo mesto u glasovima publike 2025. godine i tako osvojila sveukupno drugo mesto, uz glasove žirija.

Izveštaji sugerišu da je agencija Vlade Izraela platila reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za njen nastup.

Evrovizija, koju organizatori opisuju kao nepolitičku, dosledno se odupirala pozivima da se Izrael isključi, ali je promenila pravila glasanja za takmičenje 2026. godine kako bi ograničila uticaj vlada na rezultate.

Direktor Martin Grin je rekao za BBC da se slaže da su „neke promocije emitera [u prošlosti] bile pomalo nesrazmerne“.

Rekao je da organizatori prate ovogodišnje takmičenje u obrascima glasanja „veoma, veoma pažljivo“, ali je branio integritet trenutnog sistema.

Izrael je ranije saopštio da je odluka da mu se dozvoli učešće „pobeda“ nad kritičarima koji su pokušali da ga ućutkaju.

