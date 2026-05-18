Vlada ponovo promenila akcizu na benzin

Ova odluka odnosi se na akcize za olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja.

Tako će akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja ona će biti 59,23 dinara za litar. Odluka važiće do 31. maja, a kako je ukazano, ona se donosi zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Pre ove odluke, akciza na bezolovni benzin iznosila je oko 57,6 dinara po litru u okviru privremenog režima, dok je raniji standardni nivo bio oko 72