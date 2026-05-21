Danas je Spasovdan

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Hristovog vaznesenja – Spasovdan.

Prema narodnim verovanjima, ovo je najsrećniji dan u godini za započinjanje novih poslova. Spasovdan je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom, naši stari su verovali da treba započeti posao koji ranije nije „polazio za rukom“. Ne rade se teški poslovi, u znak poštovanja prema prazniku koji veruje se, može da spase kuću od nevolje, a decu od bolesti. Na ovaj dan ne bi trebalo spavati tokom dana, jer se verovalo da bi čovek tako mogao da „prespava sreću”.