SAD: "Povlačimo se"

Američki državni sekretar Marko Rubio danas kaže da su pregovori o kraju rata u Ukrajini obustavljeni zbog napretka, ali da su SAD spremne da se priključe ako bude šanse za postizanje rezultata.

On je to izjavio novinarima tokom sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, prenosi Ukrinform. "Uključili smo se jer su nam rekli da smo jedini koji to mogu da urade. Jedini sa kojima će i Rusi i Ukrajinci razgovarati", objasnio je američki državni sekretar. Istovremeno je priznao da pregovori nisu dali rezultate. "Nažalost, nisu bili produktivni", rekao je Rubio. On je, takođe, demantovao navode o navodnom pritisku Vašingtona na Kijev. "Priče koje se