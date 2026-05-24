Pucnjava kod Bele kuće, oglasio se Tramp

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social izraze zahvalnosti američkoj Tajnoj službi i pripadnicima drugih bezbednosnih agencija koji su neutralisali naoružanog napadača u blizini Bele kuće, i istakao da je napadač izgleda bio opsednut tim zdanjem. "Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i organima za sprovođenje zakona na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog napadača u blizini Bele