Vremeplov: Uhapšen Ratko Mladić

NOVI SAD - Na današnji dan 2011. godine Uhapšen je general Ratko Mladić, optužen za zločine tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini, od strane Tribunala za bivšu Jugoslaviju sa središtem u Hagu.

Danas je utorak, 26. maj, 147. dan 2026. godine. 735 - Umro je Sveti Bid, monah, crkveni istoričar, literata, autor prve istorije Britanije (u srpskoj istoriografiji poznat kao Beda Venerabilis). Njegova "Crkvena istorija engleskog naroda" (Historia Ečlesiastica Gentis Anglorum), pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između prvog i šestog veka. Pisao je dosta i na engleskom, posebno pesme, ali je sačuvana jedino njegova "Posmrtna pesma".