Na današnji dan, 26. maj

Danas je utorak, 26. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

735 - Umro je Sveti Bid, monah, crkveni istoričar, literata, autor prve istorije Britanije (u srpskoj istoriografiji poznat kao Beda Venerabilis). Njegova "Crkvena istorija engleskog naroda" (Historia Ečlesiastica Gentis Anglorum) pisana na latinskom, najvažniji je izvor anglosaksonske istorije između prvog i šestog veka. Pisao je dosta i na engleskom, posebno pesme, ali je sačuvana jedino njegova "Posmrtna pesma". 1623 - Rođen je engleski ekonomista Vilijam Peti,