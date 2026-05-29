Eksplodirala raketa kompanije u vlasništu Džefa Bezosa

Eksplozija rakete „Nju Glen" američke kompanije „Blu Oridžin" mogla se videti u prenosu uživo. Nesreća se dogodila na lansirnoj rampi svemirske baze u Kejp Kanaveralu na Floridi, tokom „hotfajer" testa, pri kojem se raketni motori pale dok je raketa još uvek pričvršćena za tlo. Osnivač kompanije, milijarder Džef Bezos naveo je na društvenoj mreži X da su svi zaposleni bezbedni, te da je prerano govoriti o uzroku nesreće.