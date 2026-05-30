SAD zaplenile milijardu dolara iranske kriptovalute

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je sinoć da je Vašington zaplenio milijardu dolara iranske kriptovalute, kao rezultat ekonomskog rata koji američki predsednik Donald Tramp vodi protiv te zemlje.

Besentova izjava usledila je nakon što je Tramp završio sastanak sa zvaničnicima nacionalne bezbednosti, gde je razmatran okvir potencijalnog sporazuma sa Teheranom kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, preneo je Skaj njuz. Iranski mediji, pozivajući se na izvore, ranije juče su objavili da Teheran zahteva oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine pre početka bilo kakvih daljih pregovora.