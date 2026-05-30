Uhapšena zbog izazivanja požara

LESKOVAC Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M.

K. (1981) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Ona se sumnjiči da je 28. maja, u večernjim časovima, upotrebom otvorenog plamena izazvala požar u dvorištu kuće oštećenog muškarca, koji je zahvatio jednu prostoriju, kao i deo putničkog vozila. Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, saopšteno je dabnas.