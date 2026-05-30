Engleski het-trik ili francuski „back to back“?

Arsenal prvi ili PSŽ drugi put na krovu Evrope? Het-trik u režiji Engleza kada su evropska takmičenja ove sezone u pitanju, ili PSŽ-ov „back to back“? Pitanje na koje će odgovor pasti posle 90, 120 minuta ili penala na velelepnom zdanju „Ferenc Puškaš“ u Budimpešti.

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala sastaju se od 18 sati u Budimpešti u finalu Lige šampiona. S jedne strane najbolji napad Starog kontinenta, s druge najbolja odbrana. Lepota ili taktika, saznaćemo večeras. Podsetimo, kada je u pitanju potencijalni het-trik Engleza, to se odnosi na osvojenu Ligu Evrope, gde je Aston Vila razbila Frajburg (3:0), dok je Kristal Palas osvojio Ligu konferencije pobedom nad Rajom Valjekanom (1:0). PSŽ brani „ušati pehar“, pošto je