Vremenska prognoza 3. jun 2026.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 3. jun 2026.

Pre podne biće uglavnom suvo, uz sunčane intervale. Od sredine dana kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno se očekuju i krtkotrajne vremenske nepogode - veća količina kiše, grad i jak vetar. Ujutru temperatura od 12 do 18 stepeni, u najtoplijem delu dana od 24 stepena do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.06.2026. Sreda: Promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i
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