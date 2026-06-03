Basketaši Srbije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se večeras u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Varšavi pobedila Austriju sa 21:11, u meču poslednjeg, četvrtog kola Grupe A.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Stojačić sa osam poena, dok je Nemanja Barać upisao šest poena. Andreja Milutinović je dodao četiri poena, a poen manje je zabeležio Nenad Nerandžić. U selekciji Austrije najefikasniji je bio Fabio Zehnel sa četiri poena, a Kvinsi Digs je dodao tri poena. Srbija je šestostruki svetski prvak u basketu, a grupnu fazu završila je na prvom mestu sa maksimalnim učinkom nakon četiri kola. U osminu finala su se iz Grupe