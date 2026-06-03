Dojave o bombama: Stale vranjske škole

Vranje news pre 8 sati  |  Vranjenews
Dojave o bombama: Stale vranjske škole

Anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u više škola na području Vranja i Vranjske Banje, stigle su na mejl adrese više pkolskih ustanova, saznaje Vranje news.

Ekipe Policijske uprave Vranje odmah su izašle na teren i započele detaljnu pretragu školskih zgrada i dvorišta. Reč je o OŠ "Radoje Domanović“, OŠ "Branko Radičević“, OŠ "Vuk Karadžić“, ŠOSO "Vule Antić“ i OŠ "Svetozar Marković“. Kako saznajemo, nakon dojava nastava je odmah prekinuta i đaci poslati kućama. Prestonički mediji javljaju da su u sredu dojave o bombama stigle i u škole u drugim gradovima u Srbiji. Roditelji iz Beograda su za N1 rekli da su neke od
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