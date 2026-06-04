Hibridni Lotus Eletre X

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Hibridni Lotus Eletre X

U pitanju je Eletre X, plag-in hibridni model koji koristi 2,0 litarski četvorocilindrični motor sa turbopunjačem, dva elektromotora, bateriju od 70 kWh i ima arhitekturu od 900 volti, što rezultira sa kombinovanih 939 KS i 935 Nm obrtnog momenta.

To je 34 KS više od potpuno električnog modela Eletre R, koji međutim ima 1.335 Nm. Lotus navodi da Eletre X može da ubrza do 100 km/h za 3,3 sekunde, a od 80-160 km/h za samo 3,88 sekundi. Zahvaljujući velikom paketu baterija i rezervoaru za gorivo od 52 litra, plag-in hibridni Eletre X može da pređe više od 1.200 km između zaustavljanja. Domet na električnu energiju iznosi 350 km. Potrebno je samo 9 minuta da se paket od 70 kWh napuni od 20 do 80 procenata na DC
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