Nevidljiv i smrtonosan

„Rosteh” o mogućnostima ruskog lovca pete generacije Su-57

Ruski lovac pete generacije Su-57 je neprimetan za neprijateljske radarske sisteme, saopštili su iz državne korporacije Rosteh. U kompaniji ističu da svaki savremeni ruski borbeni avion ima posebnu ulogu na bojištu. Prema njihovim rečima, bombarder Su-34 odlikuje se visokom preciznošću prilikom upotrebe navođenih avio-bombi, dok je Su-35S namenjen uništavanju vazdušnih ciljeva na velikim udaljenostima. „Su-57 je leteći komandni centar koji može da deluje iz ‘magle