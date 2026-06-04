Nevidljiv i smrtonosan

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Nevidljiv i smrtonosan

„Rosteh” o mogućnostima ruskog lovca pete generacije Su-57

Ruski lovac pete generacije Su-57 je neprimetan za neprijateljske radarske sisteme, saopštili su iz državne korporacije Rosteh. U kompaniji ističu da svaki savremeni ruski borbeni avion ima posebnu ulogu na bojištu. Prema njihovim rečima, bombarder Su-34 odlikuje se visokom preciznošću prilikom upotrebe navođenih avio-bombi, dok je Su-35S namenjen uništavanju vazdušnih ciljeva na velikim udaljenostima. „Su-57 je leteći komandni centar koji može da deluje iz ‘magle
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Životinje zamenjuju istorijske ličnosti? U toku izbor za novi dizajn britanskih novčanica - jež umesto Čerčila, lisica umesto…

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