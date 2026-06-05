Srbija dala tri gola - izgubila 5:1! VIDEO

B92 pre 2 sata
Srbija dala tri gola - izgubila 5:1! VIDEO

Reprezentacija Srbije poražena je u Toluki od Meksika 5:1 (2:1), kojem je ovo bila poslednja provera pred start Svetskog prvenstva..

"Orlovi" su prvi došli do vođstva i pored inicijative domaćina, ali spletom nesrećnih okolnosti na odmor su otišli sa golom minusa. U nastavku je izvršen veliki broj izmena, a domaćin je slavio zahvaljujući većem iskustvu, boljoj pripremljenosti, ali i ponovo nesrećnim greškama naše zadnje linije, koja je za 90 minuta igre postigla dva autogola. Treba istaći činjenicu da je veliki broj naših mladih igrača, pogotovo onih iz Superlige Srbije, prvi put osetilo jedan
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