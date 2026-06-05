Tramp pozdravio mogućnost sastanka Putin-Zelenski

Beta pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) pozdravio je mogućnost sastanka između predsednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

"Drago mi je što oni razgovaraju o sastanku. Mislim da smo uticali na to. Mislim da bi bilo sjajno kada bi se sastali", rekao je američki predsednik novinarima u Ovalnom kabinetu, preneli su tamošnji mediji.

Tramp je dodao da ukoliko dođe do sastanka i Putin i Zelenski će morati da naprave kompromise.

"Predložio sam te kompromise. Moraju da prestanu. Prošlog meseca je ubijeno 25.000 ljudi. Vojnici, uglavnom vojnici. Bilo je i civila", rekao je američki predsednik.

Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim kolegom o okončanju rata. Dodao je da Kijev ne želi "trajni rat" i predložio je otvaranje direktnih pregovora između dva šefa država u trećoj zemlji, navodeći Švajcarsku, Tursku ili arapske zemlje kao moguće domaćine.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je potom odgovorio da Zelenski može da dođe u Moskvu u bilo kom trenutku.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

(Beta, 05.06.2026)

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