Cene goriva na pumpama u Srbiji bez promene

Jugmedia pre 7 sati  |  JuGmedia
Cene goriva na pumpama u Srbiji bez promene
Cene goriva će na pumpama u Srbiji, od danas u 15.00 sati do 12. juna u isto vreme, ostati nepromenjene, pa će tako litar dizela koštati 222 dinara po litru, dok će cena benzina biti 196 dinara za litar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna.
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