Barselona izbegla sudbinu Reala i zakazala polufinale VIDEO

B92 pre 24 sata
Barselona izbegla sudbinu Reala i zakazala polufinale VIDEO

Košarkaši Barselone plasirali su se u polufinale plej-ofa ACB lige pošto su u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinalne serije savladali Mursiju 100:76 i tako slavili sa 2-1 u seriji.

Ekipa koju predvodi Ćavi Paskval pitanje pobednika rešila je praktično već u prvoj četvrtini, koju je dobila rezultatom 27:17. Katalonci su potom održavali dvocifrenu prednost tokom čitavog susreta i nisu dozvolili domaćinu da ozbiljnije ugrozi njihovo vođstvo. Barselona je već do poluvremena imala potpunu kontrolu nad utakmicom, a u trećoj četvrtini dodatno je uvećala prednost. Početkom drugog poluvremena gosti su vodili 70:47, čime su praktično otklonili sve
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