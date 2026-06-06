Barselona izbegla sudbinu Reala i zakazala polufinale VIDEO

Košarkaši Barselone plasirali su se u polufinale plej-ofa ACB lige pošto su u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinalne serije savladali Mursiju 100:76 i tako slavili sa 2-1 u seriji.

Ekipa koju predvodi Ćavi Paskval pitanje pobednika rešila je praktično već u prvoj četvrtini, koju je dobila rezultatom 27:17. Katalonci su potom održavali dvocifrenu prednost tokom čitavog susreta i nisu dozvolili domaćinu da ozbiljnije ugrozi njihovo vođstvo. Barselona je već do poluvremena imala potpunu kontrolu nad utakmicom, a u trećoj četvrtini dodatno je uvećala prednost. Početkom drugog poluvremena gosti su vodili 70:47, čime su praktično otklonili sve