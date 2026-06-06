Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde kiša

Nova pre 5 sati
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu popodne suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura biće od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a popodne suvo, sa sunčanim intervalima. Severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
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