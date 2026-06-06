Prognoza vremena za narednu sedmicu

Morava info pre 6 sati  |  Tanjug, Morava info
Prognoza vremena za narednu sedmicu

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu zemlje ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kisom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima tokom dana tokom dana nestabilno vreme, a mestimično se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni. U čAČKU će ujutro i pre podne biti promenljivo oblačno, posle podne pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od 14 do 16
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