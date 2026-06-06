Vremenska prognoza 7. jun 2026.

RTS pre 6 sati
Vremenska prognoza 7. jun 2026.

U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno uz moguću kišu ili pljusak, pretežno vedro u drugom delu dana prognozira se samo za sever i zapad zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najvisa dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu više sunca i manje oblaka. Temperatura od 18 do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.06.2026. Nedelja: Promenljivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu ujutru i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima tokom celog dana nestabilno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Upozorenje:
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