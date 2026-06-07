Na današnji dan 7. jun

Serbian News Media pre 2 sata
Na današnji dan 7. jun

1929 – Ponovo je uspostavljena Papska država (Vatikan) u Rimu.

Crkvena država prestala je da postoji 1870. kada je sa gradom Rimom inkorporirana u ujedinjenu Italiju. 1494 – Portugalija i Španija potpisale su sporazum u Tordesiljasu o podeli Novog sveta. Granicu je odredio papa Aleksandar VI da bi sprečio sukobe kolonijalnih sila. U 17. i 18. veku u borbu za kolonije umešali su se Englezi i Holanđani koji nisu poštovali papinu podelu. 1502 – Rođen je Ugo Buonkompanjo (Buoncompagno), papa Grgur XIII (Gregorius) od 1572. do
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