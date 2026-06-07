Na današnji dan, 7. jun

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 7. jun

Danas je nedelja, 7. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1494 - Portugal i Španija potpisale su u Tordesiljasu sporazum o podeli novootkrivenih zemalja, prema kojem su teritorije istočno od 50. stepena geografske dužine pripale Portugalu a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma papa Aleksandar VI, da bi sprečio sukobe dve katoličke zemlje u novom svetu. Mlađe kolonijalne sile, Engleska, Holandija, Francuska i druge nisu poštovale ovu podelu. 1502 - Rođen je italijanski rimokatolički
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