Na današnji dan, 7. jun

Danas je nedelja, 7. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1494 - Portugal i Španija potpisale su u Tordesiljasu sporazum o podeli novootkrivenih zemalja, prema kojem su teritorije istočno od 50. stepena geografske dužine pripale Portugalu a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma papa Aleksandar VI, da bi sprečio sukobe dve katoličke zemlje u novom svetu. Mlađe kolonijalne sile, Engleska, Holandija, Francuska i druge nisu poštovale ovu podelu. 1502 - Rođen je italijanski rimokatolički