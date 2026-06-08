Poznato koliko će Hejs zarađivati u Partizanu

B92 pre 1 sat
Poznato koliko će Hejs zarađivati u Partizanu

Partizan je završio jedan od velikih poslova ovog prelaznog roka, a sada su poznati i finansijski detalji angažmana Kevarijusa Hejsa.

Nakon što su španski mediji objavili da će američki centar pojačati crno-bele, "Mozzart sport" prenosi da je saradnja dogovorena na dve godine i da će nekadašnji košarkaš Monaka inkasirati čak 1.500.000 dolara po sezoni. Prema tome, ukupna vrednost ugovora iznosi tri miliona dolara. Reč je o jednom od velikih poteza Partizana ovog leta, pošto u Humsku stiže igrač sa značajnim evroligaškim iskustvom. Hejs je prethodne sezone nastupao za Monako, a ranije je nosio
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