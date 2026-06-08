Kosovo: Pokret Samoopredeljenje osvojio 42.91 odsto glasova

Beta pre 28 minuta

Centralna izborna komisija (CIK) obradila je 100 odsto glasova sa biračkih mesta na parlamentarnim izborima i prema podacima koje je objavila, od ukupno 2.498 obrađenih biračkih mesta uz izlaznosti od 726.071 birača odnosno 37,05 odsto ukupnog broja upisanih birača, Pokret Samoopredeljenje je osvojio 42,91 odsto, odnosno 299.152 glasa.  

Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa 21,12 odsto ili 147.220 glasova, dok je treći Demokratski savez Kosova sa 17,58 odsto odnosno 122.575 glasova.

Nakon njih sledi Alijansa 7,16 odsto ili 49.917 glasova, dok je Srpska lista osvojila 6,18 odsto glasova, odnosno 43.071 glas.

Nakon prebrojavanja glasačkih listića glasanja na Kosovu ostaje da se prebroje glasovi osoba sa posebnim potrebama, uslovni glasovi, glasovi poštom dijaspore i glasovi u diplomatsko konzularnim predstavništvima Kosova.

Posle toga se vrši brojanje glasova za svakog kandidata za poslanike.

Pokret Samoopredeljenje, čiji je predsednik Aljbin Kurti, pobedio je na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. 

(Beta, 08.06.2026)

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