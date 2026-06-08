Šta su doneli izbori Kosovu?

Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu održanih u nedelju stvorili su već poznati paradoks: brojke sugerišu na mogućnosti za formiranje institucija, ali politička realnost nagoveštava još jednu potencijalnu blokadu.

Dok na papiru ima dovoljno kombinacija za vladajuću većinu, u praksi duboka polarizacija između stranaka dovodi u pitanje njenu funkcionalnost, kažu poznavaoci političkih prilika. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, Pokret Samoopredeljenje je prvi s 42,91 odsto glasova, a slede Demokratska partija Kosova (DPK) s 21,08 odsto, Demokratski savez Kosova (DSK) sa 17,60 odsto, Alijansa za budućnost Kosova sa 7,17 odsto i Srpska lista sa 6,17 odsto.