Šta su doneli izbori Kosovu?

Slobodna Evropa pre 1 dan
Šta su doneli izbori Kosovu?

Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu održanih u nedelju stvorili su već poznati paradoks: brojke sugerišu na mogućnosti za formiranje institucija, ali politička realnost nagoveštava još jednu potencijalnu blokadu.

Dok na papiru ima dovoljno kombinacija za vladajuću većinu, u praksi duboka polarizacija između stranaka dovodi u pitanje njenu funkcionalnost, kažu poznavaoci političkih prilika. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, Pokret Samoopredeljenje je prvi s 42,91 odsto glasova, a slede Demokratska partija Kosova (DPK) s 21,08 odsto, Demokratski savez Kosova (DSK) sa 17,60 odsto, Alijansa za budućnost Kosova sa 7,17 odsto i Srpska lista sa 6,17 odsto.
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Bez jasne većine: Posle izbora Kosovo ulazi u period političke neizvesnosti (VIDEO)

Bez jasne većine: Posle izbora Kosovo ulazi u period političke neizvesnosti (VIDEO)

Insajder pre 5 sati
Epilog izbora na Kosovu: "Pobeda najvećeg gubitnika" - većina toliko upitna, da se već prognozira novo glasanje

Epilog izbora na Kosovu: "Pobeda najvećeg gubitnika" - većina toliko upitna, da se već prognozira novo glasanje

N1 Info pre 7 sati
Srpska lista potvrdila poverenje Srba, Nikolić: Naša snaga su jedinstvo i sabornost

Srpska lista potvrdila poverenje Srba, Nikolić: Naša snaga su jedinstvo i sabornost

RTS pre 8 sati
Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Insajder pre 9 sati
CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

N1 Info pre 9 sati
Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju…

Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju

Mašina pre 11 sati
Mijačić: Još jedna izgubljena godina za kosovske institucije

Mijačić: Još jedna izgubljena godina za kosovske institucije

N1 Info pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriIzboriSrpska lista

Balkan, najnovije vesti »

Hrvatska mu plaća ozbiljnu odštetu: Mladić (21) nevin proveo 119 dana u zatvoru zbog lažne prijave za silovanje

Hrvatska mu plaća ozbiljnu odštetu: Mladić (21) nevin proveo 119 dana u zatvoru zbog lažne prijave za silovanje

Kurir pre 2 sata
Poginuo radnik na gradilištu! Tragedija u Živinicama

Poginuo radnik na gradilištu! Tragedija u Živinicama

Kurir pre 3 sata
Rasvetljen treći pokušaj paljenja imovine u Podgorici: Protiv Cetinjanina podneta krivična prijava

Rasvetljen treći pokušaj paljenja imovine u Podgorici: Protiv Cetinjanina podneta krivična prijava

Kurir pre 3 sata
Krivična prijava zbog utaje poreza u Ulcinju: Budžet oštećen za skoro 20.000 evra

Krivična prijava zbog utaje poreza u Ulcinju: Budžet oštećen za skoro 20.000 evra

Kurir pre 3 sata
Šta predviđa ugovor BiH i Hrvatske o graničnim prelazima?

Šta predviđa ugovor BiH i Hrvatske o graničnim prelazima?

Slobodna Evropa pre 1 dan