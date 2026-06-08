Utorak pred Novosađanima: Šta vas očekuje?

Ušli smo u još jednu radnu nedelju a Novosađane očekuje mnogo kulturnih događaja i veoma toplo vreme.

Spremili smo vodič sa brojnim informacijama za sutrašnji dan. Bez izuzetka, i ovaj pregled dana počećemo vremenskom prognozom. Vreme U utorak, 9. juna, očekuje nas sunčano i toplo vreme u Novom Sadu. Minimalna temperatura će biti 16, a maksimalna 32 stepena. Vetar će tokom dana biti slab i umeren jugoistočni. Trebalo bi da znate... Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održaće jednočasovni štrajk ispred zgrade fakulteta. Zbor Mesne zajednice "Sonja