Utorak pred Novosađanima: Šta vas očekuje?

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Utorak pred Novosađanima: Šta vas očekuje?

Ušli smo u još jednu radnu nedelju a Novosađane očekuje mnogo kulturnih događaja i veoma toplo vreme.

Spremili smo vodič sa brojnim informacijama za sutrašnji dan. Bez izuzetka, i ovaj pregled dana počećemo vremenskom prognozom. Vreme U utorak, 9. juna, očekuje nas sunčano i toplo vreme u Novom Sadu. Minimalna temperatura će biti 16, a maksimalna 32 stepena. Vetar će tokom dana biti slab i umeren jugoistočni. Trebalo bi da znate... Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održaće jednočasovni štrajk ispred zgrade fakulteta. Zbor Mesne zajednice "Sonja
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