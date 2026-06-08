Na današnji dan, 8. jun

Na današnji dan dogodilo se: 632. U Medini je umro Abul Kasim Muhamed, osnivač islama, monoteističke religije zasnovane na „Kuranu“. Sproveo je političko i versko ujedinjenje Arapa i time stvorio osnovu za njihovu vojno-političku i kulturnu ekspanziju prema Istoku i prema Zapadu. 1695. Umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Kristijan Hajgens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten i jedan njegov satelit, objasnio način prostiranja svetlosti (Hajgensov