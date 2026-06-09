Predsednik Angole u zvaničnoj poseti Srbiji

Predsednik Angole Žoao Lorenso (Joao Lourenço) boravi danas u zvaničnoj poseti Srbiji tokom koje će dve zemlje potpisati deset sporazuma o saradnji kao korak ka olakšavanju investicija i jačanju ekonomske saradnje dve države, najavio je ministar spoljnih poslova Angole Tete Antonio.

Kako je prenela agencija Angop, ministar je izdvojio Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, koji bi trebalo da budu potpisani tokom poslovnog foruma u Beogradu. Prema najavama iz Beograda, zvanični deo posete predsednika Angole počinje pre podne sastankom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji će mu ispred Palate Srbija prirediti svečani doček. Posle razgovora u četiri oka, dvojica