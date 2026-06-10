Srbija saznala rivale na Svetskom prvenstvu!

B92 pre 12 minuta
Srbija saznala rivale na Svetskom prvenstvu!

Rukometaši Srbije, na žrebu u Minhenu, dobili su rivale u grupnoj fazi na Svetskom prvenstvu 2027. godine.

Tim Raula Gonsalesa igraće u grupi A sa Nemačkom, Tunisom i Urugvajem. Ta grupa igra se u Minhenu. Po tri najbolje selekcije plasiraće se u drugu fazu, a naša grupa "spaja" se sa grupom B u kojoj su Egipat, Italija, Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija. Iz te grupe, po dve najbolje plasiraće se u četvrtfinale. Grupa A (Minhen): Nemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj Grupa B (Štutgart): Egipat, Italija, Zelenorska Ostrva, Saudijska Arabija Grupa C (Minhen): Hrvatska,
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