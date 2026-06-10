Ne igraj za naprednjake

Već je izgledalo da Ministarstvo kulture odumire, kada se ministar Nikola Selaković iznenada oglasio, osnažen tajnim Savetom za kulturu Ekspo. Dakle, nakon mnogo godina organizovanog pljačkanja nezavisne i institucionalne kulture, pripremljen je budžet, ali ne za kulturu Republike Srbije već EXPO exteritorijalne jedinice u Surčinu, za čiju realizaciju su naprednjaci spremni ozbiljno da plate

Prvo su ojadili nezavisnu kulturnu scenu, onda su rasturili institucije kulture, izigrali su umetnike na konkursu za Venecijansko bijenale, Oktobarski salon su pretvorili u fantomsku manifestaciju, pa su na gradskim konkursima svim relevantnim projektima dodelili nula dinara. I kad je sve to nestalo, raspisali su prvi konkurs iz oblasti kulture i umetnosti u okviru Ekspo 2027. Prema objavljenim propozicijama, predviđeno je finansiranje projekata između 500.000 i