Na današnji dan, 14. jul

B92 pre 4 sati
Na današnji dan, 14. jul

Danas je utorak, 14. jul. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1223 - Umro je francuski kralj Filip II Avgust, koji je tokom vladavine od 1179. uspešno ratovao protiv Engleza, otevši im posede u Zapadnoj Francuskoj. S kraljem Engleske Ričardom ("Lavlje srce") i nemačkim carem Fridrihom I Barbarosom predvodio je krstaše u Trećem krstaškom ratu. Osnovao je 1208. univerzitet u Parizu i podigao veliki deo čuvene pariske Bogorodičine crkve (katedrala Notr-Dam). 1602 - Rođen je francuski kardinal italijanskog porekla Đulio Rajmondo
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