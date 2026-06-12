Mask nastavlja da obara sve rekorde

B92 pre 3 sata
Mask nastavlja da obara sve rekorde

Svemirska kompanija Spejseks, u vlasništvu američkog milijardera Ilona Maska, danas je debitovala na berzi Nasdaq nakon što je u najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi akcija (IPO) u istoriji prikupila 75 milijardi dolara.

Trgovanje akcijma Spejseksa počelo je pod oznakom SPCX, pošto je kompanija prethodno odredila cenu od 135 dolara po akciji, čime je njena tržišna kapitalizacija procenjena na oko 1,77 biliona dolara, preneo je Rojters. Interesovanje investitora bilo je izuzetno veliko, a tražnja je premašila ponuđeni broj akcija za tri do četiri puta, navode izvori upoznati sa procesom prodaje. Spejseks je tako nadmašio dosadašnji rekord po veličini incijalne javne ponude, koji je
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