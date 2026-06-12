Iranski mediji: Teheran ne odustaje od prava na obogaćivanje uranijuma

Teheran neće odustati od prava na obogaćivanje uranijuma u okviru bilo kojeg sporazuma koji sklopi sa Sjedinjenim Državama, prenosi Tajms of Izrael navode iranskih medija.

Iranska poluzvanična novinska agencija IRNA objavila je da će Iran pregovarati o svom nuklearnom programu isključivo u okviru osnovnih principa Islamske Republike. "Pitanja poput prava Irana na obogaćivanje uranijuma i zadržavanja obogaćenog materijala od strane Islamske Republike biće naglašena sa ciljem njihovog uključivanja u konačni sporazum", navodi IRNA. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da je postignut "vrlo dobar dogovor" sa Iranom i dodao da