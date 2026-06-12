103 saobraćajne nezgode u prethodna 24 časa

Valjevska posla pre 18 minuta
103 saobraćajne nezgode u prethodna 24 časa

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povređeno 37 lica.

U susret početku letnjeg školskog raspusta, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost, jer se očekuje povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima i na sportskim terenima. Takođe, tokom predstojećeg perioda veliki broj porodica krenuće na putovanja, zbog čega podsećamo vozače da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način. Napominjemo da je tokom vikenda i u danima koji
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