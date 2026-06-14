Tragičar dana: Kerem Akturkoglu

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Aleksandar Petrović
Tragičar dana: Kerem Akturkoglu

Turska je u meč protiv Australije ušla kao favorit, sa velikim očekivanjima navijača i stručne javnosti.

Reprezentacija prepuna kvalitetnih igrača želela je pobedu na startu Mundijala, ali se na kraju Turska suočila sa jednim od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka turnira. Australija je slavila sa 2:0, a jedan od igrača koji će najteže pamtiti ovaj susret jeste Kerem Akturkoglu. Sve o Mundijalu na jednom mestu: Rezultati, tabele, parovi i žreb Fudbaler Fenerbahčea bio je među najaktivnijim pojedincima u turskom timu. Od prvog minuta pokušavao je da probije
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