Tragičar dana: Kerem Akturkoglu

Turska je u meč protiv Australije ušla kao favorit, sa velikim očekivanjima navijača i stručne javnosti.

Reprezentacija prepuna kvalitetnih igrača želela je pobedu na startu Mundijala, ali se na kraju Turska suočila sa jednim od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka turnira. Australija je slavila sa 2:0, a jedan od igrača koji će najteže pamtiti ovaj susret jeste Kerem Akturkoglu. Sve o Mundijalu na jednom mestu: Rezultati, tabele, parovi i žreb Fudbaler Fenerbahčea bio je među najaktivnijim pojedincima u turskom timu. Od prvog minuta pokušavao je da probije