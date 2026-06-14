Vučić o „uspesima“ Zvezde i Partizana: Toliko novca, a…

Predsednik Srbije iskoristio je jedno od brojnih pojavljivanja u medijima da, između ostalog, prokomentariše rezultate koje su ostvarili košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan u sezoni za nama. „Kada se završi utakmica, ja volim da pogledam u semafor“, rekao je Aleksandar Vučić, a prenosi portal „Nova“. „I možete da pričate šta hoćete vi iz KK Zvezda i Partizan… Zvezda je osvojila samo Kup, imala je jedan od najskupljih timova svih vremena i u Evropi – propala