Izrael počeo bombardovanje Bejruta

Vreme pre 2 sata
Izrael počeo bombardovanje Bejruta

Izraelska vojska saopštila je da je započela napade na Bejrut i da gađa infrastrukturu militantne grupe Hezbolah

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštila je da su izraelski udari na Bejrut odgovor na napade Hezbolaha u severnom Izraelu. Kada je Izrael poslednji put napao predgrađa Bejruta pre nedelju dana, Iran je odgovorio udarima na Izrael. Teheran, saveznik Hezbolaha, insistirao je da svaki sporazum o prekidu vatre između SAD i Irana mora da uključuje i prekid izraelskih udara u Libanu. Hezbolah je ispalio rakete na Izrael 2. marta, dva dana nakon što
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