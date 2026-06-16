"Supruga kaže da iskačem i iz frižidera"

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Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje jedan od najvažnijih mečeva na Svetskom prvenstvu, a pred duel sa Švajcarskom govorio je junak remija protiv Kanade, Jovo Lukić.

Napadač "Zmajeva" poručio je da njegov tim mora da bude maksimalno fokusiran ukoliko želi da ostane u trci za plasman u nokaut fazu. "Moramo da pristupimo ozbiljno i pokušamo da pobedimo utakmicu ako želimo nešto više. Švajcarska i Katar su odigrali 1:1, ali svi smo svesni da su bili kvalitetniji. Imamo i mi kvalitet i videćemo šta će se desiti", rekao je Lukić. Lukić je na startu Mundijala protiv Kanade postigao istorijski pogodak za Bosnu i Hercegovinu, a priznao
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