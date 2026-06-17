Na današnji dan, 17. jun

Danas je sreda, 17. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1239 - Rođen je engleski kralj Edvard I "Dugonogi" koji je tokom vladavine od 1272. do 1307. reformisao zakone i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Vels, čiji je izdvojen status ukinuo. Prethodno je učvrstio kraljevsku vlast nad plemstvom, pobedom u ratu od 1264. do 1267. u kojem je komandovao vojskom svog prethodnika na prestolu, Henrija III, ali ipak nije uspeo da pokori Škotsku. 1397 - Danska kraljica Margareta I objedinila je pod