Na današnji dan, 17. jun

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 17. jun

Danas je sreda, 17. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1239 - Rođen je engleski kralj Edvard I "Dugonogi" koji je tokom vladavine od 1272. do 1307. reformisao zakone i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Vels, čiji je izdvojen status ukinuo. Prethodno je učvrstio kraljevsku vlast nad plemstvom, pobedom u ratu od 1264. do 1267. u kojem je komandovao vojskom svog prethodnika na prestolu, Henrija III, ali ipak nije uspeo da pokori Škotsku. 1397 - Danska kraljica Margareta I objedinila je pod
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