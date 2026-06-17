Na današnji dan, 17. jun

Na današnji dan dogodilo se: 1239. Rođen je engleski kralj Edvard I, najznačajniji engleski vladar iz dinastije Plantagenet. Tokom vladavine (1272-1307) učvrstio je kraljevsku vlast nad plemstvom i pripojio Vels Engleskoj. 1397. Danska kraljica Margreta I objedinila je pod jednu krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. 1579. Engleski moreplovac i gusar Frensis Drejk proglasio je suverenitet Engleske nad Nju Albionom (Kalifornija). 1665. Portugalci i Britanci potukli su