Sunce i do 35 stepeni: Stiže topli talas u Srbiju

Insajder pre 4 sati  |  FoNet
Sunce i do 35 stepeni: Stiže topli talas u Srbiju

Vreme će danas u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, a najviša temperatura biće od 28 do 31 stepen, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: Unsplash/engin akyurt Mala, a u Vojvodini i umerena oblačnost, očekuje se tokom prepodneva i sredinom dana tek ponegde na severu Banata, gde će usloviti slabu, kratkotrajnu kišu. Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne se očekuje promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće vetar slab i umeren severozapadni. Prema prognozi RHMZ, do kraja sedmice biće pretežno sunčano i toplo, a od petka i veoma toplo uz najvišu
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