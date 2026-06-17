Ljubavnice“ u KST-u: Predstava koja preispituje položaj žena

U Knjaževsko-srpskom teatru, 17. juna, u 20 časova, biće izvedena predstava „Ljubavnice“, u režiji Bojane Lazić.

Komad je nastao po istoimenom romanu austrijske nobelovke Elfride Jelinek, dobitnice Nobelova nagrada za književnost, a dramatizaciju potpisuje Dimitrije Kokanov. Predstava kroz sudbinu dve žene, Brigite i Paule, preispituje položaj žena u patrijarhalnom društvu i društvena očekivanja koja oblikuju njihove živote. Delo oštro kritikuje društvene norme i bavi se temama ljubavi, ambicije i razočaranja. U predstavi igraju Nevena Kočović, Anđela Alavirević, Čedomir