Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osmake

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osmake

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su preliminarni rezultati završnog ispita za osmake objavljeni danas, u 15 časova, na portalu Moja srednja škola, što je ranije nego što je to predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja.

Objavljivanje preliminarnih rezultata, kako su naveli, omogućava dodatno vreme učenicima da zajedno sa svojim roditeljima sagledaju rezultate testova i pripreme eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, koji se mogu uložiti 19. i 20. juna neposredno u školi ili elektronskim putem, putem portala Moja srednja škola. "Mogućnost ranije objave rezultata završnog ispita rezultat je unapređenja informacionog sistema i procesa za realizaciju završnog
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