Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita

Ministarstvo prosvete je u 15 časova, na portalu "Moja srednja škola", objavilo preliminarne rezultate završnog ispita. Objavljivanje konačnih rezultata biće u ponedeljak 22. juna 2025. godine.

Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su ranije nego što je to predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, saopštilo je Ministarstvo. Navode da objavljivanje preliminarnih rezultata omogućava dodatno vreme učenicima da zajedno sa svojim roditeljima sagledaju rezultate testova i pripreme eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, koji se mogu uložiti 19. i 20. juna neposredno u školi ili