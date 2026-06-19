Tramp: "Ne postoje granice mojoj moći"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u intervjuu za emisiju "Aksios šou" da je nakon rata sa Iranom otkrio da "ne postoje granice" njegovoj moći.

Nova knjiga novinara Megi Haberman i Džonatana Svona otkriva da sebe poredi sa nekim od najmoćnijih vladara u istoriji, piše Aksios. U intervjuu, koji će uskoro biti objavljen u celosti, Tramp je više puta govorio o moći kroz prizmu uticaja na druge lidere, navodeći da su mu učesnici samita G7 verovali kada je u šali rekao da je "on šef", kao i da ga Izrael veoma poštuje i da će "raditi ono što on kaže". Autori knjige "Promena režima" (Regime Change), koja izlazi