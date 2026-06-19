Francuski teniser kažnjen zbog psovki tokom intervjua

Francuski teniser Koranten Mute kažnjen je sa 40.000 dolara jer je u više navrata opsovao u prenosu tokom intervjua na televiziji Bi-Bi-Si (BBC) posle pobede na londonskom Kvinsu.

Mute je u utorak pobedio sunarodnika Đovanina Mpešija Perikara u prvom kolu turnira i sedam puta je opsovao tokom intervjua. Nakon što je na početku nenamerno opsovao dok je odgovarao na pitanje o spasenoj meč lopti posle snažnog servisa protivnika, novinarka Dženi Dramond ga je opomenula da to ne ponovi, a Mute je još tri puta opsovao. Dramond se izvinila gledaocima, ali je Mute posle toga tri puta ponovio psovku, nakon čega je intervju prekinut. Udruženje