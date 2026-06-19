Vreme danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Najniža temperatura oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 31.